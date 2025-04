Serie C, i verdetti del girone C: Giugliano ai playoff, si salva la Casertana

vedi letture

Si è concluso anche il Girone C della Serie C con le partite giocate alle 20 di stasera. Il Foggia va ai playout contro il Messina per effetto del pareggio per 0-0 ottenuto a Picerno, mentre è salva la Casertana, che ha vinto a Trapani 0-1 escludendo così il Trapani stesso dai playoff. Il Giugliano è dunque l'ultimo qualificato per i playoff.

I risultati di stasera

ACR Messina - Juventus Next Gen 2-1

21' Tordini (M), 27' Luciani (M), 49' Amaradio (J)

Audace Cerignola - Latina 1-0

83' Volpe

Avellino - Team Altamura 2-1

25' Patierno (A), 45'+1' Lescano (A), 90+6' Cionek autogol (TA)

AZ Picerno - Foggia 0-0

Cavese - Sorrento 1-0

20' Sorrentino

Giugliano - Benevento 1-2

19' Capellini (B), 74' Pinato (B), 85' Nepi (G)

Potenza - Catania 1-2

13' Raimo (C), 66' Castorani (P), 90' Inglese (C)

Trapani - Casertana 0-1

11' Vano

Classifica - Avellino 75, Audace Cerignola 67, Monopoli 57, Crotone 54, Catania 53 (-1), Benevento 52, Potenza 49, AZ Picerno 48, Juventus NG 44, Giugliano 43, Trapani 41, Cavese 41, Team Altamura 37, Sorrento 35, Latina 34, Casertana 32, Foggia 31, ACR Messina 25 (-4).