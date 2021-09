Clamoroso Pirlo, dalla Spagna: "L'ex tecnico bianconero piace al Barcellona"

Clamoroso Andrea Pirlo: secondo quanto riportato dalla trasmissione spagnola "El Chiringuito", l'ex tecnico della Juventus, attualmente senza squadra, sarebbe uno dei papabili per la panchina del Barcellona. I catalani, infatti, starebbero pensando all'esonero di Koeman dopo l'avvio stentato della squadra, e Pirlo sarebbe in lizza per l'incarico in un testa a testa con Xavi, ex grande giocatore della nazionale spagnola e del club catalano.