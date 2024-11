Conte presenta Torino-Napoli in conferenza stampa: la diretta su TN

L'allenatore del Napoli Antonio Conte interverrà oggi in conferenza stampa dalle 14.30 da Castel Volturno per presentare la sfida contro il Torino in programma domenica alle ore 15. Segui le sue dichiarazioni su Tuttonapoli.