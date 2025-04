Podcast Cosa aspettarsi contro l'Empoli e le percentuali di Scudetto del Napoli

Il Napoli si appresta a sfidare l'Empoli allo Stadio Maradona, lunedì alle ore 20:45. Dopo il pari a Bologna, la squadra di Conte può solo vincere per continuare a inseguire il sogno scudetto. I toscani sono in forte crisi, ma gli azzurri hanno diverse assenze tra squalifiche e infortuni: che partita bisogna aspettarsi?

In "Tutto Napoli in Podcast" i nostri Davide Baratto, Daniele Rodia e Christian Marangio hanno approfondito il tema. Di seguito il player per far partire il nostro podcast mentre nella sezione "podcast" (ma ora anche da Spotify, Amazon Music o Spreaker) potete ritrovare e riascoltare tutti gli episodi precedenti. I Podcast di Tutto Napoli vi accompagnano ogni giorno, di pari passo agli aggiornamenti h24 sulle nostre pagine web ed anche tramite le nostre app gratuite (le più scaricate sul calcio Napoli per iOS e Android) sempre più complete anche con le notifiche per le ultim'ora.