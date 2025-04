Inzaghi da Barcellona punge Conte: "Qualcuno disse che era difficile restare nelle prime 4..."

Ore di tensione in casa Inter dopo le tre sconfitte consecutive tra Campionato e Coppa Italia ed a poche ore dalla semifinale d'andata a Barcellona. Nella conferenza stampa di ieri da Barcellona, proprio alla prima domanda, Simone Inzaghi però non ha risparmiato una frecciata ad Antonio Conte, pur senza nominarlo. Di seguito la prima domanda in questione

Cosa si aspetta?

"I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario finora, l'ultima settimana non cancella il lavoro fatto da quattro anni, con tantissimi paletti e tantissima chiarezza da parte della società. Nelle ultime tre partite dovevamo fare meglio, ma dopo quattro anni siamo qui a competere su tutti gli obiettivi, quando qualcuno aveva detto che sarebbe stato difficile arrivare nelle prime quattro in Italia. Non mi sentirete mai parlare male dei miei ragazzi o della società, è grazie a loro che siamo riusciti a fare bene in questi quattro anni, andando al di là di ogni più rosea aspettativa".