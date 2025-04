Gazzetta, Garlando: “Conte? Dovrebbe piangere Inzaghi per il mercato e dire ‘all’Inter non si può…’"

vedi letture

Il giornalista Luigi Garlando, nel podcast de La Gazzetta dello Sport, ha parlato della lotta al vertice dopo gli ultimi risultati: “Napoli? Il Napoli rischia di vincere lo Scudetto con 54 gol. Però è stata una scelta intelligente perché se perdo Kvara e Osimhen, allora me la gioco molto sul non prendere gol e sono la miglior difesa. Il Napoli attacca molto al centro con le mezzali, Kvara nell’anno dello Scudetto segna 12 gol, McTominay è a 11 e segnerà di più e sarà il volto Scudetto.

Molti non saranno d’accordo, ma avrebbe più ragione a piangere Inzaghi che Conte. Inzaghi doveva dire ‘all’Inter certe cose non si possono fare’, dal mercato ha avuto solo riserve fallimentari, Taremi e Zielinski, Conte ha avuto l’uomo Scudetto McTominay, la colonna della miglior difesa Buongiorno, persino Billing ha fatto gol fondamentale nello scontro diretto, le riserve Jesus, Gilmour e Spinazzola hanno fatto bene, si diceva che l’Inter ha due squadre ma le riserve le ha tirate fuori Conte. Zielinski? Era titolare del Napoli, ma già in calo da tempo. Ingaggi Inter? Sì, ma vedete l’estate ed avevi l’obbligo di ringiovanire…”.