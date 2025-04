Conte torna a parlare: alle 15 la conferenza di presentazione di Monza-Napoli

Antonio Conte presenterà alle ore 15, nella sala stampa del training center di Castel Volturno, la sfida tra Monza e Napoli. Il match è in programma domani alle ore 18 all'U-Power Stadium. Potrete seguire le sue parole live su Tuttonapoli.net con la diretta testuale.

