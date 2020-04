Coronavirus, intensificati controlli per Pasqua: blocchi e multe salate nei comuni di vacanza

Durante le festività pasquali posti di blocco su tutte le strade in entrata e in uscità dalle città e controlli intensificati nei paesi da vacanza. Da molti comuni del genere, infatti, sono stati denunciati affollamenti improvvisi che fanno presumere che molti si siano già trasferiti nelle seconde case. E' per questo che - si legge su Corriere.it - ci saranno maggiori controlli in questa e nella prossima settimana. Chi viene sorpreso senza una giustificazione rischia una multa da 400 a 3.000 euro e nei casi più gravi la denuncia per falso.