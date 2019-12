Di Bello concede il rigore, poi ci ripensa grazie al Var: contatto fuori area, la ricostruzione

Momenti concitati a ridosso dell'intervallo di Napoli-Parma: dopo aver visto Zielinski finire a terra in seguito ad un contatto con Hernani, Di Bello ha concesso il calcio di rigore per gli azzurri. Dubbi, però, sulla posizione del contatto che hanno portato il direttore di gara ad avvalersi del Var per capire l'effettivo contatto dove si sia concretizzato: come hanno mostrato le immagini, il corpo di Zielinski era totalmente in area ad eccezione della gamba con la quale è entrato in contatto col giocatore del Parma. Da qui la decisione di Di Bello di tornare sui suoi passi e concedere soltanto punizione dal limite.