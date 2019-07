Di Campli, ex agente Verratti: "Pépé? E' una scommessa, gioca in un campionato di marionette"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto Donato Di Campli, ex agente di Verratti: "Icardi non ha interesse ad andare via dall'Inter, andrebbe a scadenza. E' una lotta tra lui ed il club e, con tutto il rispetto per il Napoli, abbia ambizioni più importanti. Pépé? Gioca in un campionato di marionette, dove c'è solo il PSG. Sarà un futuro campione, ma è sempre una scommessa. Non è una certezza arrivare a Napoli e fare la differenza. ADL ha ragione, se devo spendere quei soldi non li spendo per lui che viene dal Lille che sarebbe tra le ultime 5-6 in Italia".