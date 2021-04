Doveri abbonato a Napoli-Inter: la curiosa statistica sul direttore di gara

Per la terza stagione consecutiva, la sfida di campionato del Diego Armando Maradona-San Paolo tra Napoli e Inter viene affidata a Daniele Doveri, che dirigerà i nerazzurri per la quarta volta in questa stagione, dopo il pari di Bergamo contro l'Atalanta e le vittorie contro Milan e Juventus. Ventiduesimo match dell'Inter col fischietto della sezione di Roma in campo: nove vittorie, sei pareggi e sei sconfitte il bottino.