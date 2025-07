E' scomparso Sergio Campana, storico presidente Aic

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - E' morto questa notte Sergio Campana, 91 anni, storico presidente dell'Assocalciatori. Ex calciatore, aveva guidato il sindacato dei giocatori per 43 anni, dal 1968 al 2011. Campana e' deceduto nella sua citta' di nascita, Bassano del Grappa, stanotte in una casa di cura dove era ricoverato da alcune settimane per un peggioramento dello stato di salute. (ANSA).