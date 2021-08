Genoa-Napoli, ecco dove vedere il match in tv e streaming

Nel prossimo turno di campionato c'è Genoa-Napoli, in programma domenica 29 agosto alle ore 18.30. La sfida di Marassi verrà trasmessa in esclusiva da Dazn, su tutte le smart tv oppure in streaming con le app da utilizzare su dispositivi mobili come pc, smartphone e tablet.

Questa la rispettiva programmazione televisiva, gara per gara:

2^ GIORNATA

Venerdì 27 agosto 2021 ore 18.30 Udinese-Venezia DAZN

Venerdì 27 agosto 2021 ore 20.45 Hellas Verona-Inter DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Atalanta-Bologna DAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 18.30 Lazio-Spezia DAZN

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Fiorentina-Torino DAZN/SKY

Sabato 28 agosto 2021 ore 20.45 Juventus-Empoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Genoa-Napoli DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 18.30 Sassuolo-Sampdoria DAZN/SKY

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Milan-Cagliari DAZN

Domenica 29 agosto 2021 ore 20.45 Salernitana-Roma DAZN