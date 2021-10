Tmw - Pirlo apre al Barça: risolvere il contratto con la Juventus non sarebbe un problema

Andrea Pirlo-Barcellona è una pista da monitorare con grande attenzione in queste ore. I blaugrana cercano come noto il sostituto di mister Koeman e, se la dirigenza preferirebbe affidare la panchina al "figliol prodigo" Xavi, il presidente Joan Laporta vede proprio nel "Maestro" il profilo giusto per aprire un nuovo ciclo in Catalogna.

Fra le due parti, secondo quanto raccolto da TMW, ci sarebbero già stati dei contatti formali, con una prima apertura del tecnico italiano e la possibilità di risolvere senza intoppi il contratto ancora in essere con la Juventus (fino al 30 giugno 2022). Proprio per liberarsi in direzione Barcellona.