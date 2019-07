Il Liverpool può riabbracciare Coutinho: pronta la proposta di prestito, cifra monstre per il riscatto

Philippe Coutinho può tornare al Liverpool dopo una stagione e mezza con il Barcellona. Il calciatore brasiliano ex Inter, secondo quanto riportato dal Liverpool Echo, potrebbe accettare un prestito biennale ai reds con un diritto di riscatto fissato a 97.5 milioni di euro. Il giocatore verdeoro, in cinque stagioni con i reds, ha collezionato 201 presenze mettendo a segno 54 reti e 45 assist, mentre con il Barcellona ha siglato soltanto 21 gol in 76 occasioni.