ISS, Rezza: "Zone rosse non ancora certe, ci vuole tempo per individuarle"

Giovanni Rezza dell'ISS ha spiegato che ancora non è certo quali saranno quelle zone rosse in cui le misure decise dal governo saranno paragonabili a un nuovo lockdown. Rezza ha spiegato che non è ancora possibile definire degli automatismi: una volta raccolti tutti i valori, bisognerà comunque decidere di caso in caso. Secondo alcune indiscrezioni, quello dei dati sarebbe un tema fondamentale: sembra infatti che manchino i dati aggiornati e che il ministero della Salute stia decidendo sulle tabelle che si riferiscono alla settimana tra il 19 e il 25 ottobre.