Foto La magia di Ambrosino da punizione che tiene viva l'Italia U21: la fotosequenza

Giuseppe Ambrosino, talentuoso attaccante di proprietà del Napoli, questa sera è stato protagonista di uno strepitoso gesto tecnico all'Europeo Under 21. Minuto 96 dei quarti di finale contro la Germania, Italia in 9 uomini e sotto di un gol, c'è un calcio di punizione dai 20 metri che costituisce l'ultima speranza per gli azzurrini: Ambrosino allontana i compagni e si prende il pallone, lo accarezza e lo posa al suolo, al fischio dell'arbitro disegna una traiettoria pennellata che si infila all'incrocio dei pali. Rimane immobile il portiere tedesco.

Se l'Italia Under 21 ha una speranza ai supplementari, il merito è tutto di Giuseppe Ambrosino. Di seguito la fotosequenza.