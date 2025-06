Ultim'ora Salernitana perde in campo e fuori: sotto 0-2 e gara sospesa per lancio sediolini!

Grande Caos all'Arechi, la Salernitana sta perdendo il ritorno dei playout contro la Sampdoria per 2-0, stesso risultato con cui era finita l'andata. Dunque i granata sono praticamente condannati alla Serie C, e la Curva sta protestando in maniera alquanto discutibile: lanci di sedolini e di fumogeni all'interno del terreno di gioco. La gara è stata già interrotta due volte. È stato richiesta l'intervento della polizia in assetto antisommossa.