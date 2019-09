Lecce, ripresa la preparazione in vista del Napoli: in tre hanno svolto differenziato

Il Lecce prepara già la sfida al Napoli, con la squadra di Liverani che ha ripreso oggi la preparazione. Ecco il report diffuso dal club salentino sul proprio sito ufficiale: "Dopo la vittoria nel posticipo di lunedì e il giorno di riposo concesso dal tecnico Liverani, i giallorossi si sono ritrovati questa mattina, all’Acaya Golf Resort & SPA, per la ripresa della preparazione in vista della gara di domenica con il Napoli. Meccariello, Fiamozzi e Dell’Orco hanno lavorato in differenziato. Domani pomeriggio allenamento a porte chiuse, presso l’Acaya Golf Resort & SPA".