Manolas parlerà domani sera: con lui Mertens e Insigne per l'incontro coi tifosi in Piazza a Dimaro

MULTIMEDIA FOTO - “PIOTR SEI IL NOSTRO TOP PLAYER”, ELOGI A ZIELINSKI CHE FIRMA AUTOGRAFI: C'È ANCHE DI LORENZO Al termine dell'allenamento pomeridiano il Napoli ha scelto Zielinski e Di Lorenzo come calciatori per foto e autografi ai tifosi Al termine dell'allenamento pomeridiano il Napoli ha scelto Zielinski e Di Lorenzo come calciatori per foto e autografi ai tifosi