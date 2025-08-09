Napoli-Girona, vivila su Tuttonapoli e segui l'ampio pre-partita dai nostri inviati
premi F5 da pc o aggiorna la pagina da app per seguire il live
E' il giorno del secondo test internazionale a Castel di Sangro. Il Napoli di Antonio Conte, dopo l'amichevole contro i francesi del Brest (e tralasciando la sgambata con la Casertana), quest'oggi scende in campo allo stadio Teofilo Patini per provare ad aumentare il livello - in primis dal punto di vista fisico - sfidandogli spagnoli del Girona, avversario diventato abituale nel secondo ritiro estivo. Di seguito il riepilogo dei test estivi:
A Dimaro:
Napoli-Arezzo 0-2
Napoli-Catanzaro 2-1
A Castel di Sangro:
Napoli-Brest 1-2
Napoli - Casertana: 1-1
Napoli-Girona 9 agosto ore 19
Napoli - Sorrento: domenica 10 agosto 2025, ore 11
Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20
Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Girona. Dopo il ko contro il Brest arriva la seconda amichevole internazionale del ritiro di Castel di Sangro. Come di consueto, vi offriremo il lungo pre-partita, il live della gara e tutti i contributi e gli approfondimenti post-partita
