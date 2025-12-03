Acquisto immediato in mediana: fissata una deadline per Mainoo. Tre le alternative

Pronto lo sprint per Mainoo in vista del mercato di gennaio. Secondo quanto riportato dall'edizione Il Mattino, il Napoli ha fissato a metà dicembre la deadline entro cui definire l’arrivo di un nuovo centrocampista, così da averlo subito a disposizione non appena si aprirà il mercato invernale (2 gennaio-2 febbraio).

Ieri Manna era a Milano, oggi rientra a Napoli e continua a lavorare su più fronti. L’obiettivo principale resta appunto Kobbie Mainoo del Manchester United: sia il Napoli che lo United aprirebbero al prestito, ma la formula non convince del tutto il giocatore. I contatti con l’entourage vanno avanti, anche se al momento non c’è un'apertura totale alla trattativa. Le alternative monitorate sono Magassa del West Ham, Frendrup del Genoa e Frattesi dell’Inter, nomi che per ora non vanno oltre il livello di semplice suggestione.