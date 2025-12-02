Radio TN Radio Tutto Napoli, che scalata: è già la 3ª app sportiva più scaricata su Apple Store

Ieri è nata Radio Tutto Napoli ed è stato un inizio straordinario. Fin dalle prime ore, in numerosi avete seguito con interesse la nostra nuova visual radio. Dopo il quinto posto ottenuto ieri, attuamente risulta la terza applicazione sportiva più scaricata sull’Apple Store. La ricca programmazione della prima radio tutta azzurra, iniziata alle 8 e conclusa alle 19, ha ottenuto sin da subito un significativo riscontro sancendo un debutto di grande successo.

Intanto vi ribadiamo gli strumenti per diventare subito protagonisti in tutte le nostre produzioni: 349-4458615 è il numero a cui mandare messaggi Whatsapp testuali o vocali. 081-17974125 è invece il numero per le vostre telefonate in diretta. Salvate tutti i contatti per interagire con Radio Tutto Napoli. Sono aperte le porte della nuova casa dei tifosi azzurri.

Clicca qui per il nuovo sito di Radio Tutto Napoli

Qui per scaricare la nuova app iOS per Iphone o Ipad

Qui per scaricare la nuova app Android

Qui per scaricare l'app per tutte le Smart tv Android