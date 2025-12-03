"Coglieremo le occasioni sul mercato", Il Mattino: "Ecco a chi si riferiva Manna"

I profili noti sono gli stessi dell’ultimo periodo, ma anche le uscite non sarebbero così facili da portare a casa.

Il Napoli farà un solo colpo nel mercato di gennaio? Prova a rispondere all'interrogativo l'edizione odierna de Il Mattino, che spiega come il vero problema la questione delle liste: "Non è detto che a centrocampo si faccia un solo innesto, tutto dipenderà dalla formula. E poi si penserà alle occasioni. Quando Manna ne parla, pensa a calciatori come Norton-Cuffy o Palestra, elementi giovani, di prospettiva, ma già protagonisti in Serie A.

O a profili dalla Premier League che potrebbero far comodo magari in futuro. E dagli acquisti dipenderanno anche le cessioni, con i relativi movimenti in lista: il club non può più mettere mano a nuovi innesti, quindi un calciatore over 22 anni dovrebbe fare il suo ingresso in lista solo se qualcuno uscirà. I profili noti sono gli stessi dell’ultimo periodo, ma anche le uscite non sarebbero così facili da portare a casa.