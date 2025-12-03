Lucca, che occasione. Gazzetta: "Schiacciato dalla pressione, tifosi si attendono una reazione"

Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport all'attaccante, che partirà titolare contro il Cagliari in Coppa Italia

Lucca, che occasione. Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport all'attaccante, che partirà titolare contro il Cagliari in Coppa Italia: "La speranza, semmai, è quella di rivedere brillare anche Lorenzo Lucca, che ha bisogno di una serata da eroe per potersi finalmente prendere un po’ di gloria anche in maglia azzurra. L’ex centravanti dell’Udinese ha vissuto fin qui un periodo complicato: partito come vice Lukaku, dopo l’infortunio del belga non ha saputo approfittare della situazione. E una volta arrivato Hojlund, è finito piano piano ai margini del progetto Napoli.

Appena un gol in quindici presenze complessive, realizzato contro il Pisa, la squadra con cui aveva conquistato il grande calcio dopo una super stagione in Serie B. Per il resto, occasioni mancate, prestazioni spesso insufficienti e anche una espulsione per proteste nella maledetta (per gli azzurri) notte di Eindhoven. Insomma, il popolo napoletano si aspetta una reazione vera da Lucca, fin qui forse schiacciato anche dalla pressione della grande piazza" scrive la rosea.