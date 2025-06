Lucca-Napoli, si proverà a chiudere in questa settimana! Le cifre dell'affare

Napoli e Udinese hanno un nuovo incontro in programma in settimana per cercare un’intesa definitiva per il trasferimento di Lorenzo Lucca. Lo spiega l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che scrive come in settimana sia previsto un nuovo incontro con l’Udinese per trovare l’intesa definitiva: l'affare potrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Il centravanti ha già dato il suo sì al club azzurro, lusingato dall’interesse e dal progetto presentato da De Laurentiis. Roma e Juventus hanno monitorato la situazione, ma il presidente del Napoli può contare su un canale preferenziale grazie agli ottimi rapporti di lunga data con la famiglia Pozzo. Lucca sarebbe pronto a firmare un contratto quinquennale con ingaggio in netta crescita rispetto ai 250 mila euro netti percepiti attualmente a Udine.