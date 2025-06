Erede Kvara, le difficoltà della pista Ndoye e l'emergente piano B

vedi letture

L'attaccante del Bologna Dan Ndoye resta un nome da tenere molto caldo per le corsie esterne del Napoli in vista della prossima stagione. Come riportato da Il Mattino in edicola oggi, resta ancora aperta la questione legata al possibile sostituto di Kvaratskhelia, un nodo irrisolto sin dallo scorso gennaio.

Il Napoli ha già individuato l’obiettivo principale per quella fascia: si tratta di Dan Ndoye del Bologna, nome in cima alla lista del direttore sportivo Giovanni Manna. Tuttavia, la trattativa con il club rossoblù si presenta tutt’altro che semplice. Per questo, sullo sfondo prende quota il piano B: Antonio Nusa del Lipsia, classe 2005 di grandi prospettive.