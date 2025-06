Darwin Nuñez infiamma il duello Napoli-Milan: la richiesta del Liverpool

La sfida tra Antonio Conte e Max Allegri è già iniziata sul mercato: l’oggetto dei desideri è Darwin Nuñez, l’uruguaiano che il Napoli sta trattando da tempo e che ora è finito prepotentemente nella lista dei desideri dei rossoneri. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport di questo duello di mercato tra Napoli e Milan per l'attaccante in uscita dal Liverpool.

"Giovanni Manna, direttore sportivo del club partenopeo, ne segue la situazione da tempo. A Liverpool non ha, di fatto, mai brillato come ci si aspettava in proporzione ai 100 milioni di euro (bonus compresi) spesi nel luglio 2022 per portarlo ad Anfield: in 143 presenze, ha messo a segno 40 reti e 26 assist. I Reds per lasciarlo partire, chiedono circa 60 milioni di euro. Non pochi, anche se rappresentano quasi la metà dei soldi spesi tre anni fa per prelevarlo di forza dal Benfica. Sia Antonio Conte che Massimiliano Allegri chiedono ai propri dirigenti un attaccante di livello"