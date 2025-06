Meret, è la settimana della firma: i dettagli del nuovo accordo

Tutto pronto per il rinnovo di Alex Meret: il portiere sarà il titolare del Napoli anche nella prossima stagione. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come quella appena iniziata dovrebbe essere la settimana decisiva per il rinnovo dell'estremo difensore. Manca davvero poco: serve solo un ultimo pizzico di pazienza, poi arriveranno le firme, rinviate finora a causa degli impegni con la Nazionale.

L’accordo è atteso nei prossimi giorni e sarà basato su un contratto biennale, anche se si era discusso di un’opzione per un terzo anno. Per Meret si tratterà del secondo prolungamento da quando veste l’azzurro, mentre ad agosto prenderà il via la sua ottava stagione con il Napoli, sottolinea il quotidiano. Ancora qualche giorno e la telenovela dunque terminerà.