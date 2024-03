Nazionale, ascolti tv in aumento: in 5 mln per la sfida all'Ecuador

Ascolti televisivi in aumento per la Nazionale di Spalletti nella seconda amichevole disputata nella serata di domenica. 25.03.2024 13:50 di Redazione Tutto Napoli.net @tuttonapoli vedi letture diTwitter: TuttoNapoli.net Ascolti televisivi in aumento per la Nazionale di Spalletti nella seconda amichevole disputata nella serata di domenica. L'amichevole di ieri sera dell'Italia contro l’Ecuador, trasmessa in diretta alle 21 ora italiana su Rai 1, è stata seguita da 5.104.000 telespettatori, facendo registrare il 25.71% di share e aggiudicandosi gli ascolti della prima serata di ieri. Giovedì la prima amichevole negli States con il Venezuela, trasmessa sempre su Rai 1 alle 22 ora italiana, si era aggiudicata gli ascolti della serata con 3.885.000 telespettatori e il 23.1% di share. Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione