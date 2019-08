Niente Juventus a FIFA20: ecco le prime immagini del Piemonte Calcio

C'è grande attesa per l'inizio della prossima stagione in casa Juventus. Non solo sul campo, ma anche alla console... Con una grande novità per quanto riguarda FIFA20: il celebre videogioco non ha ottenuto infatti i diritti per usare logo e denominazione ufficiale dei bianconeri (accordo esclusivo con PES) e i suoi player dovranno dunque "accontentarsi" del Piemonte Calcio. Ecco le prime anticipazioni di Cristiano Ronaldo e compagni in versione FIFA, filtrate attraverso Twitter: