Osimhen vale davvero 130 milioni? C’è un dato che fa riflettere...

Nelle (quasi) quattro stagioni in azzurro, Victor Osimhen è stato indisponibile per infortunio in 59 partite, l’equivalente del 32% delle gare totali

La cessione di Victor Osimhen in estate sembra ormai cosa certa, così come la sua clausola rescissoria che dovrebbe aggirarsi intorno ai 120/130 milioni di euro. È però oggetto di dibattito la sua destinazione: in molti si domandano dove si trasferirà il nigeriano, e soprattutto se qualche club sarà disposto a sborsare la cifra monstre.

Partiamo da un punto: il rendimento di Osimhen in campo non si discute. La sua media gol/partite giocate in maglia azzurra lo colloca tra i grandi, la scorsa stagione l’ha poi consacrato come uno dei migliori in Europa. I 100 e passa milioni non sono poi una cifra proibitiva per alcuni club europei, ed è probabilmente per questo che sia il calciatore che De Laurentiis abbiano parlato di addio con tanta sicurezza.

C’è un dato però che lascia spazio a profonde riflessioni. Nelle (quasi) quattro stagioni in azzurro, Victor Osimhen è stato indisponibile per infortunio in 59 partite, l’equivalente di 268 giorni, cioè il 32% delle gare totali (dati Transfermarkt). A questa statistica andrebbero poi sommati i match saltati per la Coppa d'Africa (e non sono pochi).

Ci si interroga quindi anche su quanto potrebbe contare per il Napoli, una squadra che ha bisogno di fare affidamento sui propri campioni, passare a un attaccante magari meno impattante ma che garantisca una presenza continua nell'arco di tutta la stagione.