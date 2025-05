Conte squalificato, potrebbe eventualmente partecipare alla festa? Cosa dice il regolamento

Antonio Conte sarà squalificato per il match contro il Cagliari e dovrà assistere alla gara dalla tribuna. In ogni caso, spiega l'edizione odierna di Repubblica, il tecnico potrà poi scendere sul terreno di gioco nel caso in cui il Napoli conquistasse lo scudetto per partecipare alla festa ed alla premiazione dopo la gara.

"Il tempo di allestire il palco e a seguire è prevista la premiazione ufficiale della Lega Calcio, con la consegna della Coppa (prodotta da una ditta avellinese, Iaco Group) al capitano Giovanni Di Lorenzo e di una medaglia a tutti i protagonisti dell’impresa tricolore. In campo potrà scendere anche Antonio Conte, dopo aver assistito alla partita dalla tribuna per la squalifica. Aurelio De Laurentiis si sta invece dando da fare per organizzare uno show post gara: sondati cantanti e artisti".