Clamoroso Giuntoli: prova ad inserirsi nella trattativa Napoli-De Bruyne e telefona al belga

La Juventus prova a fare un tentativo per Kevin De Bruyne. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club bianconero avrebbe chiesto informazioni sul fuoriclasse belga che andrà in scadenza con il Manchester City e su cui il Napoli è molto forte.

"Mi risulta sì una chiamata da parte della Juve in questa settimana, il club si è informato sulla situazione. Bisogna dire che, ad oggi il Napoli è la squadra che a livello economico, a livello di forza, come dire, di voglia sembra quella più convinta in questo momento. Però aspettiamo, secondo me, dopo la partita di campionato decisiva per lo Scudetto, io credo che ci saranno novità importanti sul futuro di De Bruyne" ha spiegato Moretto.