Ufficiale Real Madrid, colpo super: ecco il 17enne Mastantuono, talento argentino

Il Real Madrid C.F. comunica che Franco Mastantuono sarà un giocatore del club spagnolo per le prossime sei stagioni, dal 14 agosto 2025 al 30 giugno 2031. Un colpo in prospettiva eccezionale per il club madrileno. Si parla di uno dei principali talenti sudamericani.

Mastantuono è cresciuto nel settore giovanile del River Plate tra il 2019 e il 2024, e ha fatto parte della prima squadra nella stagione 2024-2025. Nel febbraio 2024, è diventato il marcatore più giovane nella storia del River Plate, squadra con la quale ha vinto una Supercoppa d’Argentina.

A soli 17 anni, è anche il giocatore più giovane ad aver disputato una partita ufficiale con la Nazionale argentina in tutta la sua storia.