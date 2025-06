Gattuso-Italia, fase di stand by. E spunta l'ennesimo candidato

Sostanziale stand-by tra Gennaro Gattuso e la Federazione, per la sostituzione di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale. C'è stato qualche contatto, ma per ora non ci sono ulteriori sviluppi in attesa che le parti si riaggiornino. Al momento la sua candidatura resta la più forte.

In alternativa la pista che porta a un altro campione del mondo 2006, Daniele De Rossi (molto gradito al presidente Gravina, fin dai tempi in cui era vice di Mancini in Nazionale). Con l'ex allenatore della Roma però non ci sono stati ancora contatti. Lo riporta la redazione di Sky Sport.