Ricordate Pepe? Che flop all'Arsenal: è fuori squadra e sarà ceduto con minusvalenza

Possibile partenza per Nicolas Pepe. L'attaccante ivoriano non fa più parte dei piani di Mikel Arteta e potrebbe lasciare i biancorossi. Secondo quanto riporta il Diario de Sevilla, il giocatore potrebbe essere ceduto dai Gunners per una cifra inferiore rispetto ai 72 milioni di sterline pagate al momento dell'acquisto.