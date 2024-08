Serie A, annunciato il nuovo sponsor per il VAR e la Goal Line Technology

(ANSA) - MILANO, 16 AGO - Nuovo sponsor per Var e Glt in Serie A. Lega Serie A e Iliad hanno infatti annunciato la nuova partnership che vedrà il brand di telecomunicazioni diventare Innovation & Technology Partner di Lega Serie A. Iliad in particolare sarà presente in ogni momento televisivo in cui la tecnologia sarà protagonista, come presenting partner del Virtual Assistant Referee (VAR) e della Goal Line Technology. Il centro tecnologico della Lega Serie A a Lissone sarà co-branded Iliad e assumerà la denominazione di Iliad International Broadcast Centre. Ogni mese inoltre, attraverso una votazione sui canali digital di Lega Serie A, verrà individuato il miglior gol, al quale sarà assegnato il titolo di Goal Of The Month presented by Iliad.

"I momenti in cui la tecnologia è parte integrante del calcio sono ormai una realtà consolidata, che ci ha abituati a vivere i momenti chiave della partita attraverso nuovi paradigmi - ha affermato l'Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Grazie a questa partnership con iliad confermiamo la volontà di dare valore a questi momenti e di proseguire sulla strada dell'innovazione tecnologica, come dimostrato in questi anni in cui siamo stati più volte pionieri tra le leghe calcistiche mondiali, con l'introduzione della tecnologia VAR, della Goal Line Technology e del fuorigioco Semiautomatico (S.A.O.T.)". "Siamo entusiasti di questa partnership con Lega Serie A. Il calcio è un linguaggio universale che connette le persone e come iliad vogliamo essere vicini a tutti gli appassionati e tifosi della Serie A", ha dichiarato Benedetto Levi, Amministratore Delegato di Iliad Italia. "Con i nostri servizi raggiungiamo oltre 11 milioni di persone e vogliamo farlo sempre di più rimanendo fedeli ai nostri valori di chiarezza e trasparenza. E quale modo migliore per farlo se non attraverso lo sport che unisce tutti gli italiani?". (ANSA).