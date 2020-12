Serie A, oggi inizia la tredicesima giornata: il programma

Da oggi, con tre anticipi, iniziano le gare valide per la 13ª giornata del campionato di Serie A. In questo turno spiccano le sfide in programma domenica tra Sassuolo e Milan, Atalanta e Roma, Napoli e Lazio. Di seguito il programma completo della giornata.

SABATO 19 DICEMBRE

Fiorentina-Verona ore 15.00

Sampdoria-Crotone ore 18.00

Parma-Juventus ore 20.45

DOMENICA 20 DICEMBRE

Torino-Bologna ore 12.30

Benevento-Genoa ore 15.00

Cagliari-Udinese ore 15.00

Inter-Spezia ore 15.00

Sassuolo-Milan ore 15.00

Atalanta-Roma ore 18.00

Lazio-Napoli ore 20.45