Sky o DAZN? Ecco dove vedere Udinese-Napoli in Tv e streaming

Udinese-Napoli si giocherà domenica alle ore 15, con la squadra di Rino Gattuso in cerca di riscatto dopo il ko interno con lo Spezia.. Con gli stadi chiusi, l'unico modo per vedere il match sarà collegarsi ai canali di Sky Sport, oppure attraverso le piattaforme streaming di Sky Go o di Now Tw. Ecco la divisione completa della 16esima giornata.

16ª Giornata

Sabato 9 gennaio ore 15.00 Benevento-Atalanta SKY

Sabato 9 gennaio ore 18.00 Genoa-Bologna SKY

Sabato 9 gennaio ore 20.45 Milan-Torino DAZN

Domenica 10 gennaio 12.30 Roma-Inter DAZN

Domenica 10 gennaio 15.00 Hellas Verona-Crotone DAZN

Domenica 10 gennaio 15.00 Parma-Lazio SKY

Domenica 10 gennaio 15.00 Udinese-Napoli SKY

Domenica 10 gennaio 18.00 Fiorentina-CagliariSKY

Domenica 10 gennaio 20.45 Juventus-Sassuolo SKY

Lunedì 11 gennaio 20.45 Spezia-Sampdoria SKY