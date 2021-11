Spalletti presenta Napoli-Lazio: conferenza stampa fissata per domani alle 14:30

Nella giornata di domani Luciano Spalletti presenterà il big match di domenica contro la Lazio. Come di consueto, l'allenatore del Napoli interverrà in conferenza stampa alla vigilia della partita. L'incontro con i media è fissato per le 14:30 e sarà possibile seguirlo con la diretta testuale di Tuttonapoli.net.