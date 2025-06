Fabbroni: "Noa Lang può essere devastante nei 2T come lo era Neres all'inizio"

Mario Fabbroni, giornalista, ha parlato così ai microfoni ufficiali di ‘Radio Napoli Centrale’: “ Credo che Lang possa essere per Conte davvero una bella freccia da mettere nell’arco di una partita: può essere devastante in questi 45 minuti dove le squadre calano, come era David Neres all’inizio. 80% della squadra dell’anno prossimo già presente a Dimaro? Credo di sì. Il Napoli sta viaggiando spedito, sta sorprendendo tutti. Questo vuol dire davvero molto. I tifosi sono molto contenti ed alcuni di loro già pensano al quinto scudetto, ma è ancora troppo presto (ride, ndr).

Bisognerà vedere gli effetti della nuova Champions. Mercato in uscita? Non so se ci saranno delle novità in questa settimana, visto che è ancora tempo. Ngonge-Milinkovic-Savic? Come al solito, quando ci sono De Laurentiis e Cairo di mezzo si va sempre sulle lunghe. I due presidenti, infatti, vogliono sempre dimostrare che hanno un muscolo in più rispetto al collega. Simeone? Ha dato tanto alla maglia azzurra e spetterà a lui decidere dove andare. Andrà al Siviglia? Plausibile. Dopo Lang, si può chiudere in settimana anche per Juanlu Sanchez. Lucca è ora davanti a Nunez, anche perché piace molto a Conte. Con quest’ultimo, infatti, Lucca può crescere tanto, mentre Conte con Nunez avrebbe un lavoratore già fatto. Lucca si può chiudere entro una decina di giorni. Non credo che ci sia un mister X in attacco”.