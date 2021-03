Speciale Linea Calcio su Canale 8: l'appuntamento in prima serata

Appuntamento speciale questa sera a partire dalle 20.30 su Canale 8 (canale 13 DGT) come sempre in compagnia di Silver Mele. Per commentare tutte le vicende di casa Napoli e dare spazio ai tifosi, andrà in onda una puntata speciale della trasmissione 'Linea Calcio' con ospiti in studio Diego Armando Maradona Jr., Salvatore Caiazza, Tommaso Mandato ed il vicedirettore di Tuttonapoli Arturo Minervini.