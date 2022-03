Splendida iniziativa di Simone Guerra: “NO” sulla maglia come messaggio per la pace

Sulla schiena davanti al suo cognome ha voluto fa aggiungere un "NO" a caratteri dorati: "No Guerra" recitava la maglia numero 17 dei Leoni del Garda.

Spesso sono i piccoli dettagli ad avere il valore più grande. Così, mentre in Ucraina in corso di svolgimento un conflitto che sta tenendo in ansia tutto il Mondo, in Serie C c'è chi ha voluto sfruttare una partita di pallone per mandare il proprio messaggio di pace. È questo il caso di Simone Guerra, attaccante della Feralpisalò che ieri nel posticipo della 31^ giornata di campionato contro la Triestina ha deciso d'indossare una maglia molto particolare. Sulla schiena davanti al suo cognome ha voluto fa aggiungere un "NO" a caratteri dorati: "No Guerra" recitava la maglia numero 17 dei Leoni del Garda.