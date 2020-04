Su Sky il 'Mertens day': abbonati scelgono la gara più bella in prime time

Nelle reti televisivi, soprattutto quelli che parlano di calcio, si sta cercando di rimodulare i palinsesti, anche coinvolgendo in prima persona il pubblico da casa. E cosi su Sky si sta tenendo in queste ore la votazione per il 'Mertens day': i tifosi abbonati potranno scegliere, infatti, la partita più bella del belga tra quattro opzioni: Napoli-Bologn (6-0), Cagliari-Napoli (0-5), Napoli-Torino (5-3), Salisburgo-Napoli (2-3). La più votata verrà trasmessa domani in prime time su Sky Sport Uno.