Supercoppa, ecco dove vedere in tv (in chiaro) Napoli-Fiorentina

Appuntamento in chiaro per i tifosi del Napoli in vista della sfida in Supercoppa contro la Fiorentina. La gara di semifinale degli azzurri contro la Fiorentina sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, giovedì 18 gennaio a partire dalle ore 20. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Mediaset Infinity.