Supercoppa introdotta nuova inquadratura: sarà come in un videogame

Nella Supercoppa di domani tra Juventus e Napoli, per la prima volta nel calcio europeo, ci sarà un'importante novità tecnologica per la messa in onda. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà utilizzata una speciale telecamera dinamica: l’innovativa tecnologia permetterà agli spettatori di immedesimarsi ancora di più nel gioco. Così come in un videogioco, sarà possibile seguire il movimento del pallone grazie a uno scorrimento laterale della camera lungo cavi posti sulla tribuna principale. La telecamera verrà utilizzata in occasione di specifici replay e offrirà agli spettatori la possibilità di vivere la partita come se si trovassero in un videogioco della Playstation che sponsorizza la competizione. Questo tipo di tecnologia è già utilizzato in altri sport come l’atletica leggera e la Formula 1 e per la prima volta sarà introdotta nel calcio europeo.