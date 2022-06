Switch off in Campania, Tele A cambia canale: ecco dove vedere “A Tutto Napoli"

È partito ieri il cambio di frequenze anche in Campania e continuerà fino al 28 giugno.

È partito ieri il cambio di frequenze anche in Campania e continuerà fino al 28 giugno. Ad aprire il procedimento di risintonizzazione le città di Napoli, Caserta e Benevento e le rispettive province.

Il Mise ha attribuito la numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre in Campania. (Qui tutte le nuove frequenze). "A Tutto Napoli" in onda su Tele A, la trasmissione di Paolo Del Genio, in collaborazione con Antonio Gaito, Pierpaolo Matrone e Francesco Carbone di Tuttonapoli, sarà ora visibile sul canale 13.