Switch off in Campania: tutte le nuove frequenze sul digitale per le emittenti locali

E’ iniziato ieri in Campania e continuerà fino al 28 giugno lo switch off necessario per la transizione alla tv digitale. La novità principale riguarda la numerazione delle emittenti regionali, sia nei canali che vanno al 10 al 19 sia in quelli posizionati dal 75 in poi.

Il Mise ha stabilito le posizioni in base ad una graduatoria basata su: qualità della programmazione, dipendenti, giornalisti, storicità del marchio e dati Auditel. Nei primi 20 troviamo Canale 21 (10), Televomero (11), Canale9 (12), Tele A (13), Canale 8 (14), Telecapri (15), Otto Channel (16), Prima Tivvù 2 (17), Lira Tv (18), Tv Luna (19).

Per i televisori di nuova generazione non c’è bisogno di nessuna modifica, si adatteranno automaticamente alle modifiche senza alcun bisogno di interventi da parte degli utenti. Se invece la tv o il decoder che avete a casa hanno qualche anno in più, sarà necessario effettuare la risintonizzazione dei canali manualmente attraverso la ricerca manuale.