Ufficiale Torino, Vanoli come Conte: annullata la conferenza stampa

vedi letture

Il Torino Fc ha comunicato che oggi non si terrà la consueta conferenza stampa del tecnico Paolo Vanoli. Questo per rispetto alla giornata di lutto per i funerali dal Santo Padre, che si terranno domani in Vaticano alle ore 10. La conferenza stampa si sarebbe tenuta proprio in quel frangente, quindi il Torino (come il Napoli) ha deciso di annullare l'incontro tra il tecnico ed i media per rispetto al ricordo di Papa Francesco. La squadra partirà alla volta di Napoli domani in giornata. Lo riferiscono i colleghi di Torinogranata.it, sito di riferimento dei tifosi granata.